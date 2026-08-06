Παναθηναϊκός: Το ρίσκο του Νίστρουπ, το μεγάλο πρόβλημα στη μεσαία γραμμή και η τεσσάρα που ξεχάστηκε

Οποιοσδήποτε κι αν ανατρέξει στις σπουδαίες πορείες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη θα διαπιστώσει ότι σχεδόν όλες βασίστηκαν στην καλή αμυντική λειτουργία τους. Βραδιές φανταχτερές με τρία και τέσσερα, ακόμα και… έξι γκολ (Στεάουα, Λεβερκούζεν) ασφαλώς και υπήρξαν και όλους.
Ακόμα και στην πρόσφατη κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό, τα έξι στη Μακάμπι και τα τέσσερα στην Αστον Βίλα δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Όμως ειδικά σε νοκ άουτ ματς ανέκαθεν η ανασταλτική λειτουργία ήταν το «Α» και το «Ω». Kαι οι λεπτομέρειες.
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