Ανατροπή με την τραγωδία στα Μάλια: Η 40χρονη πνίγηκε καθώς προσπαθούσε να σώσει τη φίλη της

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως για την τραγωδία στα Μάλια Κρήτης, καθώς η 40χρονη τουρίστρια που έχασε τη ζωή της, φέρεται να είχε βουτήξει στη θάλασσα για να σώσει τη φίλη της.

Υπενθυμίζεται ότι, δύο γυναίκες από την Ολλανδία είχαν νοικιάσει φουσκωτό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μαζί τους και τρία ανήλικα παιδιά. Η μία εκ των δύο, βρέθηκε στη θάλασσα και μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το neakriti.gr, η 40χρονη αντιλαμβανόμενη ότι η φίλη της κινδύνευε, επιχείρησε να τη σώσει. Αντί να της ρίξει κάποιο σωσίβιο ή άλλο μέσο επίπλευσης, έπεσε η ίδια στη θάλασσα και προσπάθησε να την προσεγγίσει.

Η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη και τραγική. Η γυναίκα που είχε αρχικά αισθανθεί αδιαθεσία κατάφερε τελικά να σωθεί, όμως η φίλη της, η οποία είχε πέσει στο νερό για να τη βοηθήσει, έχασε τη ζωή της από την υπερπροσπάθεια να την σώσει.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά που παρέμεναν πάνω στο νοικιασμένο ταχύπλοο και παρακολουθούσαν έντρομα τις δύο γυναίκες να παλεύουν μέσα στη θάλασσα.

