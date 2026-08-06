Τα δύο σημεία στίξης που μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο από AI

Μέσα σε λίγα χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει έρθει σαρώνοντας τον τρόπο παράγεται και καταναλώνεται περιεχόμενο στο διαδίκτυο δημιουργώντας περαιτέρω άγχος. Αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της εικόνας και του βίντεο αλλά και εκείνο των κειμένων. Πολλά κείμενα γράφονται πια σε κάποια από τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το Gemini.

Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις αν ένα κείμενο είναι γραμμένο από άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη, εκτός βέβαια και αν γνωρίζεις τον τρόπο που γράφει ο άνθρωπος που το υπογράφει.

Τρόποι να καταλάβεις αν διαβάζεις τεχνητή νοημοσύνη

Υπάρχουν αρκετά σάιτ που υπόσχονται ακριβείς διαγνώσεις σχετικά με την αυθεντικότητα ή μη ενός κειμένου. Τα διαγνωστικά αυτά ουσιαστικά αποτελούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναγνωρίζει τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί κάποιες φορές να πέφτουν μέσα αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ασφαλή κριτήρια.

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Υπάρχουν πάντως κάποιες πιο ανθρώπινες ενδείξεις. Για παράδειγμα, κείμενα με υπερβολικά ουδέτερο ύφος, χωρίς αιχμηρό τόνο και με υπερβολικά ισορροπημένες διατυπώσεις θυμίζουν περισσότερο πράγματα γραμμένα από μηχανή και όχι από ανθρώπους. Επιπλέον για κείμενα γνώμης υπάρχει πολύ σταθερή και προβλέψιμη δομή με μετάβαση από τη μία ιδέα στην άλλη.

Τα δύο σημεία στίξης στα ελληνικά

Ως προς την ελληνική γλώσσα, έχει διατυπωθεί εμπειρικά η υπόθεση ότι ένα κείμενο τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται περισσότερο ως τέτοιο αν εμπειριέχει δύο σημεία στίξης: Τη διπλή μεγάλη παύλα και την άνω τελεία. Ειδικά, η δεύτερη μοιάζει με ένα σημείο που χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο από όσους και όσες γράφουν στα ελληνικά.

Υπενθυμίζεται ότι η διπλή παύλα λειτουργεί κυρίως για να καταδείξεις ότι κάτι που παρατίθεται δεν είναι τόσο δευτερεύουσας σημασίας ή επεξηγηματικό, ώστε να κλειστεί μέσα σε παρένθεση. Η άνω τελεία από την άλλη, λειτουργεί ως κάτι ανάμεσα στο κόμμα και την τελεία και λειτουργεί προκειμένου να χωρίσει δύο προτάσεις οι οποίες συνδέονται έντονα νοηματικά.

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται πιο σπάνια αυτά τα δύο σημεία στίξης είναι κατά βάση γιατί είναι λεπτή η διάκρισή τους με την παρένθεση και την τελεία/κόμμα. Για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό φαίνεται να είναι λιγότερο το πρόβλημα

Από την άλλη, σε καμία περίπτωση αυτό δεν λειτουργεί ως απόδειξη ότι ένα κείμενο είναι γραμμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλοί χρήστες της ελληνικής γλώσσα χρησιμοποιούν ακόμη αυτά τα δύο σημεία στίξης.