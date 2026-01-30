Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1: Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό απέναντι στην ιταλική ομάδα, παρά τα πολλά αγωνιστικά τους προβλήματα, ωστόσο παρέμειναν στους «αδύναμους» και έτσι στον ενδιάμεσο γύρο των play off του Europa League θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν (19 και 26 Φεβρουαρίου τα παιχνίδια). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στις 14:00.

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1: Highlights

Στο 58’ μετά από λάθος της άμυνας της Ρόμα, ο Βισέντε Ταμπόρδα πήρε την μπάλα, έκανε ωραία ντρίμπλα στον αμυντικό της ιταλικής ομάδας και με υπέροχο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους».

Στο 80’ η Ρόμα έφερε το ματς στα ίσα, όταν από σέντρα στην περιοχή, ο Κάτρης έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Ζιολκόφσκι που είχε μείνει ψηλά στην περιοχή του Παναθηναϊκού με εξαιρετική κεφαλιά-ψαράκι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.