Παναθηναϊκός: Στην ΕΡΤ η ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Ζαγκλέμπιε την 21η Ιανουαρίου στην Αθήνα στις 19:00 με τον αγώνα να διεξάγεται στο Telekom Center Athens δεδομένου του μεγάλου διακυβεύματος της πρόκρισης στους «8» του EuroCup Γυναικών.
Οι «πράσινες» βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκριση στους «8», καθώς επικράτησαν εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι με το επιβλητικό 49-76.
