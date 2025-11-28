Μενού

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Τα highlights του αγώνα - Πώς μπήκαν τα γκολ

Με το γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη νίκη κόντρα στη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και έκανε βήμα πρόκρισης.

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Τα highlights του αγώνα
Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός έκανε βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League επικρατώντας της Στουρμ Γκρατς με 2-1 στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» αναρριχήθηκαν στη βαθμολογία κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης «κρυφοβλέποντας» πλέον ακόμη και την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16».

Το υπέροχο γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 74’ χάρισε στον Παναθηναϊκό το μεγάλο «τρίποντο». Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 18’, ενώ η αυστριακή ομάδα ισοφάρισε με ένα τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι στο 34’.

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Τα highlights του αγώνα

 

