Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για Ρενάτο, Ντέσερς και Πελίστρι

Οι τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό για Ντέσερς, Πελίστρι και Σάντσες.

Σίριλ Ντέσερς
Σίριλ Ντέσερς | Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος έχοντας αγοράσει ηρεμία μετά το 1-0 επί του Ατρομήτου, ωστόσο, ενόψει της επανέναρξης της Super League υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, όσον αφορά την διαθεσιμότητα τριών σημαντικών ποδοσφαιριστών.

Του Σίριλ Ντέσερς, του Φακούντο Πελίστρι και του Ρενάτο Σάντσες. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, οπότε πάμε να δούμε τα δεδομένα ισχύουν αυτή την στιγμή.

