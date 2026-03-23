Παναθηναϊκός: Τι είπε ο Άταμαν για τον αποκλεισμό του Χολμς

Απόντος του Ρισόν Χολμς ταξίδεψε για τη Βοσνία η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, όπου την Τρίτη (24/3, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έργκιν Άταμαν άφησε τον Αμερικανό σέντερ εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι, μετά τον Ερυθρό Αστέρα και τον Πανιώνιο.
«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό» δήλωσε ο τεχνικός του «τριφυλλιού» κατά την αναχώρηση της αποστολής στο «Ελ. Βενιζέλος».
