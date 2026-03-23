Μενού

Παναθηναϊκός: Τι είπε ο Άταμαν για τον αποκλεισμό του Χολμς

Χωρίς τον Χολμς αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Βοσνία και τον αγώνα της Τρίτης, με τον Έργκιν Άταμαν να αναφέρει πως πλέον είναι ζήτημα της ομάδας.

Reader symbol
Newsroom
Εργκίν Άταμαν
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
  • Α-
  • Α+

Απόντος του Ρισόν Χολμς ταξίδεψε για τη Βοσνία η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, όπου την Τρίτη (24/3, 20:30) θα αντιμετωπίσει την Ντουμπάι για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Έργκιν Άταμαν άφησε τον Αμερικανό σέντερ εκτός για ένα ακόμη παιχνίδι, μετά τον Ερυθρό Αστέρα και τον Πανιώνιο.

«Ο Ρισόν Χολμς δεν θα είναι στο ρόστερ. Είναι ένα ζήτημα της ομάδας αυτή τη στιγμή. Νομίζω πως η ομάδα θα σας ενημερώσει για τα νεότερα σχετικά με αυτό» δήλωσε ο τεχνικός του «τριφυλλιού» κατά την αναχώρηση της αποστολής στο «Ελ. Βενιζέλος».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ