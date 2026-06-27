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Παναθηναϊκός: Τι ξεχώρισε ο Ομπράντοβιτς και επέλεξε τον Μπάντιο

Ο Μπράνκου Μπάντιο είναι ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού και προσωπική επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, φτάνοντας στους «πράσινους» ως ένα... πολυεργαλείο.

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Μπράνκου Μπάντιο
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ Μπράνκου Μπάντιο | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Η δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στη 2η θητεία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ο Μπρανκού Μπάντιο.

Ο Σενεγαλέζος καταφθάνει στους «πράσινους» ως προσωπική επιλογή του Σέρβου τεχνικού και μπορεί να προσφέρει στο «τριφύλλι» ποιοτικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

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