Πανιώνιος - Χανιά: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στη Νέα Σμύρνη εκεί που ο Πανιώνιος υποδέχεται τα Χανιά, συνεχίζεται το πρόγραμμα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League 2. Η αναμέτρηση Πανιώνιος - Χανιά κάνει σέντρα στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.

Ο Πανιώνιος είναι δεδομένα δεύτερος πίσω από την Καλαμάτα η οποία έχει διαφορά 7 βαθμών. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν σήμερα δική τους νίκη και ταυτόχρονα στραβοπάτημα της Καλαμάτας στη Σύρο ώστε να μειώνουν τη διαφορά και να μπουν με άλλες προϋποθέσεις στα πλέι οφ ανόδου.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Κυριακή 25 Ιανουαρίου (15:00)

Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα

Πανιώνιος - Χανιά

Καλλιθέα - Ηλιούπολη

Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω

Μαρκό - Παναργειακός

Η βαθμολογία της Super League 2 - Β' Όμιλος

1. Καλαμάτα 47

2. Πανιώνιος 40

3. Μαρκό 28

4. Καλλιθέα 25

-------------------------

5. Ολυμπιακός Β' 24

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 14

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

* Στα Play offs και στα Play Out οι ομάδες θα μπουν με τους μισούς βαθμούς με τους οποίους τερμάτισαν στην κανονική διάρκεια. Ανεβαίνει ένας και υποβιβάζονται τέσσερις.