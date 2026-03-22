Πανιώνιος - Παναθηναϊκός LIVE από τη Γλυφάδα για το πρωτάθλημα

Στη Γλυφάδα πέφτει η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL εκεί που ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Πανιώνιος - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός LIVE

Ο Πανιώνιος προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες, στα ματς με το Περιστέρι εκτός και τον Ολυμπιακό εντός έδρας με τις οποίες διατηρήθηκε σε επικίνδυνη θέση, μία νίκη πάνω από το Μαρούσι. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν έφτασε τους 75 πόντους στην επίθεση, κάτι που έγινε στα τέσσερα τελευταία από αυτά στα οποία ηττήθηκε (66 με τον Ηρακλή, 67 με τον ΠΑΟΚ, 74 με το Περιστέρι, 71 με τον Ολυμπιακό).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με την εντός έδρας επικράτηση του επί της ΑΕΚ και καθώς είχαν προηγηθεί οι ήττες στα ματς με τον Κολοσσό εντός και τον Ηρακλή εκτός έδρας. Σε αυτό το παιχνίδι σημείωσε την κορυφαία επίδοση της ιστορίας του στις βολές έχοντας 25/25, ξεπερνώντας εκείνη που είχε στο αντίστοιχο ματς του πρώτου γύρου όταν «έγραψε» 17/17. Πρόκειται παράλληλα για τις δύο κορυφαίες επιδόσεις της φετινής Stoiximan GBL.