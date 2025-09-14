Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με την ΑΕΚ να αποδρά από τη Λειβαδιά (1-0) και να κάνει το 3/3 και τον Παναθηναϊκό να γκελάρει για 2η αγωνιστική και να χάνει με 3-2 από την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (14/9) η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League. Θρίλερ το έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ, κερδίζοντας τελικά με 2-1.
Διαβάστε επίσης: Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: Ο Κοϊτά έδειξε τον δρόμο της «απόδρασης» για το απόλυτο
3η Αγωνιστική SuperLeague
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0
Ατρόμητος – Άρης 1-2
Παναιτωλικός - Βόλος 1-2
Τα αποτελέσματα της Κυριακής 14/9:
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 2-2
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2
Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-2
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- ΠΑΟΚ 9
- Άρης 6
--------------------------
- Λεβαδειακός 4
- Κηφισιά 4
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
-----------------------
- ΟΦΗ 3*
- Παναιτωλικός 3
- ΑΕΛ 2
- Παναθηναϊκός 1*
- Αστέρας AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 0
* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο
