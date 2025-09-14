Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με την ΑΕΚ να αποδρά από τη Λειβαδιά (1-0) και να κάνει το 3/3 και τον Παναθηναϊκό να γκελάρει για 2η αγωνιστική και να χάνει με 3-2 από την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (14/9) η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League. Θρίλερ το έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ, κερδίζοντας τελικά με 2-1.

3η Αγωνιστική SuperLeague

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 14/9:

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 ΠΑΟΚ 9 Άρης 6

-------------------------- Λεβαδειακός 4 Κηφισιά 4 Ατρόμητος 3 Βόλος 3

----------------------- ΟΦΗ 3* Παναιτωλικός 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1* Αστέρας AKTOR 1 Πανσερραϊκός 0

* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο