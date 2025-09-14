Μενού

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής της Super League: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Δύσκολα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ (1-2), πήρε το 2-2 η ΑΕΚ στην Τρίπολη.

Με την ΑΕΚ να αποδρά από τη Λειβαδιά (1-0) και να κάνει το 3/3 και τον Παναθηναϊκό να γκελάρει για 2η αγωνιστική και να χάνει με 3-2 από την Κηφισιά, ολοκληρώθηκε την Κυριακή (14/9) η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League. Θρίλερ το έκανε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΟΦΗ, κερδίζοντας τελικά με 2-1.

3η Αγωνιστική SuperLeague

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 13/09:
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0
Ατρόμητος –  Άρης 1-2
Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 14/9:
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 2-2
Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2
Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 0-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ολυμπιακός 9
  2. ΑΕΚ 9
  3. ΠΑΟΚ 9
  4. Άρης 6
    --------------------------
  5. Λεβαδειακός 4
  6. Κηφισιά 4
  7. Ατρόμητος 3
  8. Βόλος 3
    -----------------------
  9. ΟΦΗ 3*
  10. Παναιτωλικός 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1*
  13. Αστέρας AKTOR 1
  14. Πανσερραϊκός 0

* Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

