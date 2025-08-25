Μενού

Το πανόραμα της πρώτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Η 1η αγωνιστική ολοκληρώθηκε απόψε (25/08) ενώ εκκρεμεί το ματς Παναθηναϊκός - ΟΦΗ.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ Λάρισα
Φάση από το ματς ΠΑΟΚ - Λάρισα | Eurokinissi/ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
  • Α-
  • Α+

Με το χορταστικό ματς Λεβαδειακού - Κηφισιάς που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 3-2, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της Super League ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των «πρασίνων» λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

Οι τρεις «μεγάλοι» ξεκίνησαν με νίκες. Ο Ολυμπιακός τον Αστέρα στο Φάληρο με 2-0 ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ίδιο σκορ της ΑΕΛ στην Τούμπα και η ΑΕΚ με 2-0 του Πανσερραϊκού στην Opap Arena.

Άρης πέρασε εύκολα στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0. Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Ατρόμητος 3
  2. ΑΕΚ 3
  3. Άρης 3
  4. Ολυμπιακός 3
  5. Λεβαδειακός 3
  6. ΠΑΟΚ 3
  7. ΟΦΗ 0
  8. Παναθηναϊκός 0
  9. Κηφισιά 0
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
  • Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
  • Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
  • Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
  • Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ