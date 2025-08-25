Το πανόραμα της πρώτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με το χορταστικό ματς Λεβαδειακού - Κηφισιάς που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 3-2, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της Super League ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των «πρασίνων» λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.
Οι τρεις «μεγάλοι» ξεκίνησαν με νίκες. Ο Ολυμπιακός τον Αστέρα στο Φάληρο με 2-0 ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ίδιο σκορ της ΑΕΛ στην Τούμπα και η ΑΕΚ με 2-0 του Πανσερραϊκού στην Opap Arena.
O Άρης πέρασε εύκολα στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0. Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.
Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»
1η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0
Άρης – Βόλος 2-0
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2
Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0
Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):
Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2
* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ατρόμητος 3
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Λεβαδειακός 3
- ΠΑΟΚ 3
- ΟΦΗ 0
- Παναθηναϊκός 0
- Κηφισιά 0
- Πανσερραϊκός 0
- ΑΕΛ 0
- Αστέρας 0
- Παναιτωλικός 0
- Βόλος 0
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
- Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
- Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
- Λάρισα-Κηφισιά (21:30)
Κυριακή 31 Αυγούστου
- ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
- Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.