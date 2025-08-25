Το πανόραμα της πρώτης αγωνιστικής της SuperLeague: Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

Με το χορταστικό ματς Λεβαδειακού - Κηφισιάς που βρήκε νικητές τους γηπεδούχους με 3-2, ολοκληρώθηκε η 1η αγωνιστική της Super League ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβλήθηκε μετά από αίτημα των «πρασίνων» λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας.

Οι τρεις «μεγάλοι» ξεκίνησαν με νίκες. Ο Ολυμπιακός τον Αστέρα στο Φάληρο με 2-0 ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με το ίδιο σκορ της ΑΕΛ στην Τούμπα και η ΑΕΚ με 2-0 του Πανσερραϊκού στην Opap Arena.

O Άρης πέρασε εύκολα στη Θεσσαλονίκη το εμπόδιο του Βόλου, επίσης με 2-0. Στο παιχνίδι που έκλεισε την πρώτη ημέρα ο Παναιτωλικός έχασε στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο με 2-0.

Διαβάστε επίσης: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 2-0: Αδιανόητη γκολάρα Γιαζίτσι έριξε το «τείχος»

1η Αγωνιστική

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης – Βόλος 2-0

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2

Το πρόγραμμα της Κυριακής (24/8):

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (25/8):

Λεβαδειακός – Κηφισιά 3-2

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 3 ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Λεβαδειακός 3 ΠΑΟΚ 3 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)