Πανσερραϊκός - ΑΕΛ: Τι ώρα παίζουν, το κανάλι που το δείχνει

Στις Σέρρες συνεχίζεται η 6η αγωνιστική στα playouts της Super League εκεί που ο ανεβασμένος Πανσερραϊκός θα υποδεχθεί την -ουραγό πλέον- ΑΕΛ. Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - ΑΕΛ κάνει σέντρα στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η ΑΕΛ Novibet επικράτησε και στις δύο αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος απέναντι στον Πανσερραϊκό, αλλά τα Λιοντάρια πήραν τη νίκη στη Θεσσαλία με 1-0 για τη διαδικασία των Playouts.

Και στα τρία μεταξύ τους παιχνίδια στη φετινή σεζόν έχει σκοράρει μόνο ο ένας από τους δύο, με την ΑΕΛ Novibet να επικρατεί με 2-0 στις Σέρρες και 1-0 στην έδρα της για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τον Πανασερραϊκό με 1-0 στη Λάρισα.

Ο Πανσερραϊκός στη φετινή διαδικασία των Playouts έχει μια ισοπαλία και μια ήττα στα παιχνίδια στην έδρα του, ενώ μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια του. Η ΑΕΛ Novibet από την άλλη πλευρά, έχει τέσσερις ήττες στους πέντε αγώνες της εντός και εκτός στη διαδικασία και μία ισοπαλία. Η τελευταία της νίκη στο πρωτάθλημα ήταν στις 31 Ιανουαρίου 2026 με 2-0 στον Βόλο και από τότε σε 12 αναμετρήσεις έχει πέντε ισοπαλίες και επτά ήττες.

Η βαθμολογία των playouts

9. Ατρόμητος 40

10. Παναιτωλικός 31

11. Κηφισιά 31

12. Πανσερραϊκός 27

----------------------------

13. Αστέρας Τρ. 25

14. ΑΕΛ 24