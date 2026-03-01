Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στις Σέρρες δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα (01/03) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανσίσκο Ορτέγα αλλά και τον Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους ενώ νοκ-άουτ έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που ένιωθε ενοχλήσεις.
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.
Η ομάδα των Σερρών είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα.
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026
- 17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ
- 19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
- 20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026
- 16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
- 17.30: Βόλος - ΑΕΚ
- 19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
- 20.00: Παναθηναϊκός - Άρης
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
- AEK 52
- Ολυμπιακός 50
- ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
- Άρης 28
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
- Ατρόμητος 24
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 21 (21 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
