Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πανσερραϊκός εναντίον Ολυμπιακού σήμερα (01/03) για την 23η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
Στιγμιότυπο από το ματς Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Στις Σέρρες δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα (01/03) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανσίσκο Ορτέγα αλλά και τον Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους ενώ νοκ-άουτ έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που ένιωθε ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.

Η ομάδα των Σερρών είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

  • 17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ
  • 19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
  • 20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

  • 16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
  • 17.30: Βόλος - ΑΕΚ
  • 19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
  • 20.00: Παναθηναϊκός - Άρης

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

  1. AEK 52
  2. Ολυμπιακός 50
  3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
  6. Άρης 28
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
  9. Ατρόμητος 24
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 21
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14.  Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

