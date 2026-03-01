Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στις Σέρρες δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα (01/03) κόντρα στον Πανσερραϊκό για την 23η αγωνιστική της Super League, με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Φρανσίσκο Ορτέγα αλλά και τον Κλέιτον για τον περιορισμό των θέσεων στους ξένους ενώ νοκ-άουτ έμεινε και ο Ντάνιελ Ποντένσε που ένιωθε ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Καμπί.

Η ομάδα των Σερρών είναι ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ

19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17.30: Βόλος - ΑΕΚ

19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

20.00: Παναθηναϊκός - Άρης

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

AEK 52 Ολυμπιακός 50 ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.) Άρης 28 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (21 αγ.) Ατρόμητος 24 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 21 (21 αγ.) ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ