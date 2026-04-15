ΠΑΟΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντερμπι Θεσσαλονίκης και τετράδας σήμερα το απόγευμα στην Πυλαία, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη σε εξ αναβολής παιχνίδι στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Άρης κάνει τζάμπολ στις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Το παιχνίδι έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς θα κρίνει σε σημαντικό ποσοστό τη θέση και των δύο ομάδων ενόψει των Play Offs, πέρα από την σημασία που παραδοσιακά έχουν αυτά τα παιχνίδια. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Παντελής Μπούτσκος σχολίασε για την αναμέτρηση: «Συνεχίζουμε το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα μας με ένα παιχνίδι με ξεχωριστή σημασία, τόσο για λόγους γοήτρου, όσο και για τη θέση που θα αποτελέσει την αφετηρία μας στην κούρσα των Play Offs του πρωταθλήματος. Θέλουμε να εμφανιστούμε με το μέγιστο επίπεδο ενέργειας και συγκέντρωσης και με την ώθηση που μας δίνει ο κόσμος μας να πάρουμε μία σημαντική νίκη, εδραιώνοντας το μομέντουμ που έχουμε χτίσει σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Από την πλευρά του Άρη, ο άμεσος συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλισιτς, Διονύσης Αγγέλου, ανέφερε: «Παίζουμε έναν αγώνα με ιδιαίτερη σημασία και βαθμολογική και για λόγους γοήτρου. Εμείς προερχόμαστε από ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την καλή μας αγωνιστική περίοδο, πρέπει να τελειώσουμε με τον ίδιο δυναμικό τρόπο. Ξεκάθαρος στόχος μας είναι το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Αρχής γενομένης από το αυριανό ματς, θα προσπαθήσουμε να το κατακτήσουμε».

Η βαθμολογία της GBL

1. Ολυμπιακός 22-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 15-7

4. ΠΑΟΚ 14-7

5. Άρης 13-7

6. Περιστέρι 13-9

7. Μύκονος 8-14

8. Ηρακλής 8-14

9. Κολοσσός 7-15

10. Προμηθέας 7-15

11. Καρδίτσα 6-16

12. Πανιώνιος 6-16

13. Μαρούσι 5-17