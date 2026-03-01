ΠΑΟΚ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα σήμερα (01/03) τον Αστέρα AKTOR για την 23η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να επιστρέψει στις νίκες μετά το ισόπαλο 1-1 στη Λάρισα και την ήττα-αποκλεισμό από το Europa League, από την ισπανική Θέλτα.

Από την άλλη πλευρά, οι Αρκάδες ηττήθηκαν στην έδρα τους 2-1 από τον Ατρόμητο και βρίσκονται σε δυσχερή θέση, προτελευταίοι στον βαθμολογικό πίνακα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ

19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17.30: Βόλος - ΑΕΚ

19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR

20.00: Παναθηναϊκός - Άρης

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

AEK 52 Ολυμπιακός 50 ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.) Λεβαδειακός 39 Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.) Άρης 28 Βόλος 26 ΟΦΗ 25 (21 αγ.) Ατρόμητος 24 Παναιτωλικός 21 Κηφισιά 21 (21 αγ.) ΑΕΛ Novibet 21 Αστέρας Τρίπολης 16 Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ