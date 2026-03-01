ΠΑΟΚ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα σήμερα (01/03) τον Αστέρα AKTOR για την 23η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να επιστρέψει στις νίκες μετά το ισόπαλο 1-1 στη Λάρισα και την ήττα-αποκλεισμό από το Europa League, από την ισπανική Θέλτα.
Από την άλλη πλευρά, οι Αρκάδες ηττήθηκαν στην έδρα τους 2-1 από τον Ατρόμητο και βρίσκονται σε δυσχερή θέση, προτελευταίοι στον βαθμολογικό πίνακα.
Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026
- 17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ
- 19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
- 20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026
- 16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
- 17.30: Βόλος - ΑΕΚ
- 19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
- 20.00: Παναθηναϊκός - Άρης
Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)
- AEK 52
- Ολυμπιακός 50
- ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
- Λεβαδειακός 39
- Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
- Άρης 28
- Βόλος 26
- ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
- Ατρόμητος 24
- Παναιτωλικός 21
- Κηφισιά 21 (21 αγ.)
- ΑΕΛ Novibet 21
- Αστέρας Τρίπολης 16
- Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
