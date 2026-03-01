Μενού

ΠΑΟΚ - Αστέρας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΠΑΟΚ εναντίον Αστέρα AKTOR σήμερα (01/03) στην Τούμπα για την 22η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Αστέρας
Στιγμιότυπο από ματς Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα σήμερα (01/03) τον Αστέρα AKTOR για την 23η αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Novasports Prime.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να επιστρέψει στις νίκες μετά το ισόπαλο 1-1 στη Λάρισα και την ήττα-αποκλεισμό από το Europa League, από την ισπανική Θέλτα.

Από την άλλη πλευρά, οι Αρκάδες ηττήθηκαν στην έδρα τους 2-1 από τον Ατρόμητο και βρίσκονται σε δυσχερή θέση, προτελευταίοι στον βαθμολογικό πίνακα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, 2026

  • 17.00: ΟΦΗ - ΑΕΛ
  • 19.30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
  • 20.00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01 Μαρτίου, 2026

  • 16.00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
  • 17.30: Βόλος - ΑΕΚ
  • 19.00: ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR
  • 20.00: Παναθηναϊκός - Άρης

Η βαθμολογία (22η αγωνιστική)

  1. AEK 52
  2. Ολυμπιακός 50
  3. ΠΑΟΚ 47 (21 αγ.)
  4. Λεβαδειακός 39
  5. Παναθηναϊκός 36 (21 αγ.)
  6. Άρης 28
  7. Βόλος 26
  8. ΟΦΗ 25 (21 αγ.)
  9. Ατρόμητος 24
  10. Παναιτωλικός 21
  11. Κηφισιά 21 (21 αγ.)
  12. ΑΕΛ Novibet 21
  13. Αστέρας Τρίπολης 16
  14.  Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

