ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4): «Έστυψε» τη διάρκεια προς όφελός του ο Δικέφαλος

Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε την απόκρουση του Δημήτρη Μοναστηρλή στη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την πρόκριση (1-1, 5-4 πέναλτι) από τον Ατρόμητο και δίνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) στο "Γ. Καραϊσκάκης".
Με απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, τον 22χρονο Μοναστηρλή και τον Γερεμέγεφ να κάνουν ντεμπούτο, ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε απέναντι στον Ατρόμητο, σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση (playoffs) της διοργάνωσης, που έδινε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
