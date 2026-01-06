Μενού

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4): «Έστυψε» τη διάρκεια προς όφελός του ο Δικέφαλος

Ο 21χρονος Δημήτρης Μοναστηρλής απέκρουσε στην τελευταία εκτέλεση του Καραμάνη και ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με 5-4 στα πέναλτι επί του Ατρομήτου.

ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ | Eurokinissi
Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε την απόκρουση του Δημήτρη Μοναστηρλή στη διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την πρόκριση (1-1, 5-4 πέναλτι) από τον Ατρόμητο και δίνοντας ραντεβού με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη (14/1) στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Με απρόοπτα της τελευταίας στιγμής, τον 22χρονο Μοναστηρλή και τον Γερεμέγεφ να κάνουν ντεμπούτο, ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε απέναντι στον Ατρόμητο, σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση (playoffs) της διοργάνωσης, που έδινε το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ