Ισόπαλος αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τις δύο ομάδες να μην πετυχαίνουν γκολ και να διεκδικούν την πρόκριση για την επόμενη φάση στην Αυστρία.

Ο ΠΑΟΚ απείλησε ελάχιστα την αυστριακή ομάδα, με τη Βόλφσμπεργκερ από την άλλη να απειλεί ελάχιστες φορές τον «Δικέφαλο του Βορρά», σε έναν αγώνα με αρκετή πίεση, αλλά λίγες φάσεις για γκολ.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βρει τη «λύση στον γρίφο της άμυνας» της Βόλφσμπεργκερ, με τους φιλοξενούμενους να ήταν εκείνοι που είχαν τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο μέρος, όμως ο τερματοφύλακας του «Δικεφάλου» κατέβασε ρολά και κράτησε το 0.

Παρόλο που ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυναμικά στο δεύτερο μέρος, δεν κατάφερε να κάνει την κλασική ευκαιρία που θα του έφερνε και το γκολ, και έτσι η πρόκριση των δύο ομάδων θα παιχτεί στην Αυστρία την ερχόμενη Πέμπτη (14/8).