Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή, Χρήστο Ζαφείρη και παρά το... μπλόκο από την Σλάβια Πράγας δεν παρατούν την υπόθεση.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δικέφαλος έκανε την Κυριακή νέα πρόταση στους Τσέχους που φτάνει στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, σύν 1.5 σε με τη μορφή μπόνους, αλλά και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης!
