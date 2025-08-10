Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή, Χρήστο Ζαφείρη και παρά το... μπλόκο από την Σλάβια Πράγας δεν παρατούν την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δικέφαλος έκανε την Κυριακή νέα πρόταση στους Τσέχους που φτάνει στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, σύν 1.5 σε με τη μορφή μπόνους, αλλά και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης!

