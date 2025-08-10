Μενού

ΠΑΟΚ: Επανήλθε με πρόταση «μαμούθ» για τον Χρήστο Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ τα δίνει «όλα για όλα» για να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή, Χρήστο Ζαφείρη και παρά το... μπλόκο από την Σλάβια Πράγας δεν παρατούν την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δικέφαλος έκανε την Κυριακή νέα πρόταση στους Τσέχους που φτάνει στα 10.5 εκατομμύρια ευρώ, σύν 1.5 σε με τη μορφή μπόνους, αλλά και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης!

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

