ΠΑΟΚ για την τραγωδία της Θύρας 7: Συγκινητικό μήνυμα μνήμης και το ηχηρό «Ποτέ ξανά»

Το μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/2) σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, με συγγενείς, φίλους και φιλάθλους να τιμούν τη μνήμη των 21 ανθρώπων που χάθηκαν άδικα το 1981.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε το δικό της μήνυμα για τη «μαύρη» αυτή επέτειο, εκφράζοντας σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά τέτοια τραγωδία.

«Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους… Ποτέ ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.