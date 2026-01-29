«Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»: Έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ

Πριν από λίγη ώρα έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας η πομπή με τις 7 σορούς των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Υπενθυμίζςεται ότι, οι σοροί των επτά επαναπατρίστηκαν με C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18.00 σήμερα (29/1) το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμεναν συγγενείς και φίλαθλοι.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα ξεκίνησε και η μοτοπορεία των οπαδών του ΠΑΟΚ, που συνόδευσαν τις σορούς στο γήπεδο της Τούμπας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η διαδρομή που ακολούθησε η πομπή από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» μέχρι την Τούμπα θα είναι η εξής: Αεροδρόμιο, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη, Κων. Καραμανλή, Κλεάνθους και κατάληξη στο γήπεδο της Τούμπας, έξω από τη Θύρα 4.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας σύμφωνα με πληροφορίες πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης: Τροχαίο στη Ρουμανία: Σταθερή η κατάσταση των δύο τραυματιών στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το thestival.gr, χιλιάδες κόσμου είναι συγκεντρωμένος στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τους συνοπαδούς τους.

«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά, να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε από το ‘99», «Αδέλφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» είναι μερικά από τα συνθήματα που ακούγονται από τον κόσμο στο σημείο.

Παράλληλα, φίλαθλοι άναψαν πυρσούς για να τους υποδεχτούν την ώρα που έφτασαν στο γήπεδο.

Θεσσαλονίκη: Σταθερή η κατάσταση των δύο οπαδών που τραυματίστηκαν στο τροχαίο

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης δύο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στην Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι τραυματίες ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις. Τραύμα στο κεφάλι φέρει ο 20χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι γιατροί ωστόσο δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη Χειρουργική κλινική.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείριση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.