ΠΑΟΚ - Ηρακλής 84-82: Ο «Δικέφαλος» πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, καθώς χρειάστηκε να καθαριστεί το παρκέ από τα χιλιάδες λευκά χαρτάκια που είχαν πέσει πριν το τζάμπολ.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, το ανακαινισμένο Παλατάκι είχε γεμίσει ασφυκτικά, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να δημιουργεί μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που οδήγησε την ομάδα στη νίκη με 84-82.

Οι «ασπρόμαυροι» πέτυχαν έτσι την πρώτη τους νίκη στη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL υποχρεώνοντας τον «γηραιό» στην πρώτη του ήττα.

ΠΑΟΚ - Ηρακλής: Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στον αγώνα και προηγήθηκε γρήγορα με 10-2. Ο Μπράουν είχε ήδη σημειώσει τους μισούς από τους πόντους της ομάδας του, φτάνοντας στους 10, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες προσπαθούσαν να βρουν ρυθμό. Κόντρα στην καλή εκκίνηση των γηπεδούχων, ο Ηρακλής δυσκολευόταν έντονα στην επίθεση, με μόλις 1/11 τρίποντα στα πρώτα 14 λεπτά, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρούσε 3/12 από την περιφέρεια.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν σιγά-σιγά να βρίσκουν ρυθμό και με ένα σερί 9-0 μείωσαν τη διαφορά σε μόλις πέντε πόντους, αναγκάζοντας τον Ζντοβτς να καλέσει time-out. Ο ΠΑΟΚ, όμως, είχε φτάσει να προηγείται μέχρι και με 14 πόντους (34-20) λίγο πριν από τα μέσα της δεύτερης περιόδου, δείχνοντας πως είχε τον έλεγχο. Στη συνέχεια, ο Ηρακλής αντέδρασε και κατάφερε να κλείσει αισθητά τη διαφορά πριν από το ημίχρονο, με το σκορ να δείχνει 41-38.

Μετά την ανάπαυλα, Mέλβιν και Ντίμσα έδωσαν ακόμα περισσότερη ώθηση στον ΠΑΟΚ που άνοιξε ξανά την... ψαλίδα (46-38). O Φόστερ μείωσε στους 5 (49-44), όμως ο Μπράουν με τρίποντο διατήρησε ασφαλείς τους γηπεδούχους (52-44). Mάλιστα, ο Καμπουρίδης με τρίποντο με τη σειρά του ήταν εκείνος κατέβασε την διαφορά στους 3 (55-52). Ο δικέφαλος του βορρά διατηρούσε την υπεροχή του, όμως ο Ηρακλής δεν τα παρατούσε εύκολα φτάνοντας μάλιστα σε απόσταση αναπνοής (60-61), μέχρι να έρθει ο Κόνιαρης και να δώσει τη λύση από την περιφέρεια (64-60).

Παρά τη δυνατή εκκίνηση του ΠΑΟΚ στο τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο, το τρίποντο από τον Ντάρκο-Κέλι διατήρησε τον «γηραιό»... ζωντανό στο ματς (70-67). Με ένα επιμέρους 1-8 σκορ, ο Ηρακλή πλησίασε στο καλάθι και μάλιστα ο Ντάρκο Κέλι έβαλε την ομάδα μπροστά για πρώτη φορά με τρίποντο για το 79-80, 01'22" πριν το φινάλε. Ο Μπράουν απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 82-80

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 41-38, 64-60, 84-82

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... σε κάθε αντεπίθεση του Ηρακλή έβγαζε αποφασιστικότητα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... ο Στέφεν Μπραουν με 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο... Αντώνης Κόνιαρης με 15 πόντους, ο Μπεν Μουρ με 7 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μάρβιν Τζόουνς με 6 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Κέι Τζέι Τζακσον με 11 πόντους και 5 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Δημήτρης Μωραΐτης στο σκοράρισμα που πέτυχε 2 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ξεχώρισε ο Κρις Σμιθ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η μαχητικότητα του Ηρακλή που δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό ντέρμπι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... το ότι ο Ηρακλής δεν πήρε καθόλου σκορ από τους Έλληνες.