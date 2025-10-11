ΠΑΟΚ - Ηρακλής LIVE: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ

Το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας στη Stoixman GBL διεξάγεται στην Πυλαία, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:30 τον Ηρακλή, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ - Ηρακλής LIVE και livestreaming.

ΠΑΟΚ - Ηρακλής Live streaming

ΠΑΟΚ - Ηρακλής LIVE

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την προσπάθεια του στο Πρωτάθλημα με την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Αν αναδειχτεί νικητής στο αυριανό παιχνίδι θα εκκινήσει με ρεκόρ 1-1 κάτι που έγινε στα έξι από τα επτά τελευταία χρόνια. Στην αντίθετη περίπτωση θα αρχίσει με 0-2 για 6η φορά στην ιστορία του. Ο Δικέφαλος παράλληλα θέλει να κερδίσει στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στο Πρωτάθλημα έπειτα από τρία χρόνια καθώς στις δύο προηγούμενες σεζόν ηττήθηκε από τον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό.



Ο Ηρακλής επέστρεψε στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα έπειτα από απουσία τριών σεζόν και μπήκε σε αυτό με την εντός έδρας επικράτηση του επί του Προμηθέα Πάτρας. Η πρόκληση μιας νίκης επί του ΠΑΟΚ έχει και στατιστική προέκταση δεδομένου ότι μόνο δύο φορές στα 18 χρόνια του στη Stoiximan GBL εκκίνησε με 2/2. Ήταν κάτι που έκανε μόνο στις σεζόν 1992-93 (83-80 με την ΑΕΚ εντός και 87-77 με τον ΓΣ Λάρισας εκτός έδρας) και 2002-03 (89-78 τη Νήαρ Ηστ εντός και 74-66 τον Ολυμπιακό εκτός έδρας).