ΠΑΟΚ - Καρδίτσα LIVE από την Πυλαία για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καρδίτσα στο PAOK Sports Arena για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL. ΠΑΟΚ - Καρδίτσα LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 3 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο διαδοχικές, εντός έδρας νίκες που μάλιστα συνδυάστηκαν και με «100άρες» απέναντι στη Μύκονο και τον Προμηθέα Πάτρας. Έφτασε έτσι τις τρεις στη σεζόν –είχε άλλη μία στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο- ενώ στην περασμένη σεζόν δεν ξεπέρασε τους 98 πόντους σε κάποιο από τα 27 παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα.

Η Καρδίτσα πήρε μία σημαντική «ανάσα» με τη νίκη της επί του Πανιωνίου και έχει έτσι προβάδισμα μιας έναντι τόσο των «κυανέρυθρων», όσο και του Αμαρουσίου. Οι Θεσσαλοί ωστόσο παραμένουν η μοναδική ομάδα που αγνοεί την επιτυχία μακριά από την έδρα της (0-10). Έτσι το συνολικό, εκτός έδρας σερί τους έχει φτάσει στο 0-13, αφού το τελευταίο διπλό τους ήταν εκείνο της 3ης Μαρτίου 2025 επί του Λαυρίου (82-89).

Το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Απριλίου

Περιστέρι - Κολοσσός 16:00

Άρης - ΑΕΚ 16:00

Πανιώνιος - Ηρακλής 1600

Προμηθέας - Παναθηναϊκός 18:15

ΠΑΟΚ - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - Μύκονος 13:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 21-0

2. Παναθηναϊκός 17-5

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Μύκονος 8-13

8. Ηρακλής 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Καρδίτσα 6-15

12. Πανιώνιος 5-16

-----------------------

13. Μαρούσι 5-17