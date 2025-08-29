ΠΑΟΚ, κλήρωση: Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τους αντιπάλους του στη league phase του Europa League.

Η κλήρωση στο Μονακό, φέρνει απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά» τις:

Λιλ (εκτός έδρας)

Μπέτις (εντός έδρας)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)

Λιόν (εκτός έδρας)

Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας)

Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)

Μπραν (εντός έδρας)

Θέλτα (εκτός έδρας)

Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό μέσα στο Σαββατοκύριακο.