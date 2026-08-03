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ΠΑΟΚ: Με τον νικητή του Μπραν - Aπόλλων Λεμεσού στα playoffs του Conference

O ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Aπόλλων Λεμεσού σε περίπτωση που βρεθεί στα Playoffs του Conference League.

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ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου
Στιγμιότυπο από το ματς ΠΑΟΚ - Ντιναμό Κιέβου | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν - Aπόλλων Λεμεσού σε περίπτωση που αποκλειστεί στο Europa League και βρεθεί στα Playoffs του Conference League.

Η ομάδα του Φάμπιο Λίσι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι αν πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην τα καταφέρει.

Αν αποκλειστεί, θα βρεθεί στα Playoffs του Conference League όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού (τον νικητή) για είσοδο στην 3η τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Το πρώτο ματς θα γίνει στις 20 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς στις 27/8.
 

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