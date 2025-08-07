ΠΑΟΚ: Μετά από 5,5 χρόνια στην Τούμπα ο Ιβάν Σαββίδης

Ο Ιβάν Σαββίδης επέστρεψε μετά από 5,5 χρόνια στο γήπεδο τηε Τούμπας και σε επίσημο ματς του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο της ομάδας να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του με το που έκανε την εμφάνισή του στην προεδρική σουίτα του γηπέδου.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκονταν λόγω τιμωρίας εκτός γηπέδου και από τότε αφού ακολούθησε και η μακρά περίοδος της πανδημίας δεν εμφανίστηκε ξανά στην Τούμπα.

