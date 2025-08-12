Μενού

ΠΑΟΚ, μεταγραφές: Μύλος μεταξύ του προέδρου της Σλάβια και δημοσιογράφου για την υπόθεση Ζαφείρη

Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας αναγκάστηκε να πάρει θέση για κάποια από τα όσα γράφονται για τον Χρήστο Ζαφείρη.

Xρήστος Ζαφείρης
Ο Xρήστος Ζαφείρης | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ξεκάθαρος ήταν ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, ο οποίος αναφέρθηκε στο δημοσίευμα που υπήρξε στην χώρα της κεντρικής Ευρώπης περί πρότασης του ΠΑΟΚ που έφτανε τα 16 εκατ. ευρώ.

Ο διοικητικός ηγέτης του τσεχικού κλαμπ μάλιστα φρόντισε να διατρανώσει την διάψευση στο θέμα αυτό πηγαίνοντας και σχολιάζοντας ο ίδιος κάτω από το δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν στην συγκεκριμένη προσφορά και γράφοντας πως δεν σταλθεί τέτοια πρόταση από τον «δικέφαλο του βορρά».

