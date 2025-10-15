Μενού

ΠΑΟΚ: Το νέο teaser της ταινίας για τον Βιεϊρίνια - Την Παρασκευή η προβολή της

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα teaser από την ταινία προς τιμήν του Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΟΚ - Βιεϊρίνια
Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια | Eurokinissi/ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως την Παρασκευή (17/10) στις 21:00 θα προβληθεί η ταινία προς τιμήν του Αντελίνο Βιεϊρίνια, για όλα όσα πρόσφερε στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Πορτογάλος τίμησε όσο λίγοι με την προσφορά του την «ασπρόμαυρη» οικογένεια και για το λόγο αυτό, η ΠΑΕ δημιούργησε προς τιμήν του μία ταινία, το νέο teaser της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα.

Σε αυτό, μιλάνε -μεταξύ άλλων- οι Πέπε, Λέο Μάτος, Πέλκας και Λουτσέσκου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ