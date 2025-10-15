ΠΑΟΚ: Το νέο teaser της ταινίας για τον Βιεϊρίνια - Την Παρασκευή η προβολή της

Ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό πως την Παρασκευή (17/10) στις 21:00 θα προβληθεί η ταινία προς τιμήν του Αντελίνο Βιεϊρίνια, για όλα όσα πρόσφερε στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Ο Πορτογάλος τίμησε όσο λίγοι με την προσφορά του την «ασπρόμαυρη» οικογένεια και για το λόγο αυτό, η ΠΑΕ δημιούργησε προς τιμήν του μία ταινία, το νέο teaser της οποίας έδωσε στη δημοσιότητα.
Σε αυτό, μιλάνε -μεταξύ άλλων- οι Πέπε, Λέο Μάτος, Πέλκας και Λουτσέσκου.
