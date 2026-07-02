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ΠΑΟΚ: Ο Χατζηδιάκος παραμένει πρώτη επιλογή, στόχος να βρεθεί στην Ολλανδία

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση για την απόκτηση στόπερ, επιχειρώντας να φτάσει σε συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκο και να τον φέρει στην Ολλανδία. 

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Παντελής Χατζηδιάκος
Ο Παντελής Χατζηδιάκος | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στην τέταρτη ημέρα της προετοιμασίας του στο Ζαλτμπόμελ και πλέον γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο πως ο μεγάλος στόχος είναι η ενίσχυσή του στο κέντρο της άμυνας.

Ήδη στο ρόστερ βρίσκεται ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και θα αρχίσει σταδιακά να μπαίνει σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς, ενώ διαθέσιμος είναι πλέον ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ενώ υπάρχει και ο Δημήτρης Μπαταούλας.

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