ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι ανεβάζει τον πήχη και αλλάζει το μέλλον!

Η (τριετής) συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι δεν είναι απλώς μια ακόμη προπονητική επιλογή. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο «δικέφαλος» αποφασίζει να κοιτάξει ξανά ψηλά, να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία του και να βάλει τέλος στη λογική της απλής... επιβίωσης ή της μετριότητας.
Όταν φέρνεις έναν προπονητή υψηλού επιπέδου με περγαμηνές, έντονη προσωπικότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα να χτίζει ανταγωνιστικά σύνολα, δεν το κάνεις για να συμβιβαστείς, το πράττεις για να διεκδικήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Το δραματικό τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη, η θεσμική στάση του ΠΑΣΟΚ και πόσο πραγματικά κινδυνεύει η Σούδα
- Συγκινημένος ο Κύπριος δημοσιογράφος, Ιγνατίου: «Μόνο ευγνωμοσύνη για την Ελλάδα» μετά την αποστολή βοήθειας
- Ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Ισραήλ: «Έτσι γίνονται τα Έθνη σπουδαία»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.