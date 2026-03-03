ΠΑΟΚ: Ο Τρινκιέρι ανεβάζει τον πήχη και αλλάζει το μέλλον!

Η (τριετής) συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι δεν είναι απλώς μια ακόμη προπονητική επιλογή. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο «δικέφαλος» αποφασίζει να κοιτάξει ξανά ψηλά, να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία του και να βάλει τέλος στη λογική της απλής... επιβίωσης ή της μετριότητας.

Όταν φέρνεις έναν προπονητή υψηλού επιπέδου με περγαμηνές, έντονη προσωπικότητα και αποδεδειγμένη ικανότητα να χτίζει ανταγωνιστικά σύνολα, δεν το κάνεις για να συμβιβαστείς, το πράττεις για να διεκδικήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.