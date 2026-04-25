ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (τελικός): ΠΑΟΚτζήδες και ΟΦΗτζήδες κάνουν κοινή κερκίδα στα τσιπουράδικα του Βόλου

Με τις ώρες μέχρι τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να λιγοστεύουν, ο κόσμος των δύο ομάδων που έχει κάνει το ταξίδι στο Βόλο έχει ήδη αρχίσει να ζεσταίνεται.

Φίλαθλοι τόσο του «δικεφάλου του βορρά» όσο και του «ομίλου» συγκεντρώθηκαν στο γνωστό σημείο με τα τσιπουράδικα στην παραλία του Βόλου κι άρχισαν να φωνάζουν μαζί συνθήματα και των δύο ομάδων δημιουργώντας μία σπάνια ατμόσφαιρα πριν από παιχνίδι τέτοιας κρισιμότητας και δείχνοντας πως ένας τελικός μπορεί να είναι τελικά όντως γιορτή.

