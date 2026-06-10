«Γονατίζουν» τα νοικοκυριά: Ποιο είναι το φαγητό που γίνεται είδος πολυτελείας

Η καθημερινή «μάχη» στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αντλίες των βενζινάδικων συνεχίζεται, με την ακρίβεια να έχει εδραιωθεί για τα καλά στην ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega, τα νοικοκυριά βρίσκονται σε καθεστώς πραγματικής απόγνωσης, καθώς το κύμα των ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης μοιάζει ασταμάτητο, μετατρέποντας τα βασικά αγαθά διαβίωσης σε είδη πολυτελείας.

Το κρέας που έγινε «χαβιάρι»

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάιο, το φαγητό που τείνει να εξαφανιστεί εντελώς από το ελληνικό τραπέζι δεν είναι άλλο από το μοσχάρι, το οποίο καταγράφει εκρηκτική αύξηση της τάξης του 19,2%. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό γίνεται ακόμα πιο αισθητή, καθώς διψήφιες ανατιμήσεις καταγράφονται και σε άλλες βασικές κατηγορίες:

Αρνί και κατσίκι: +13,3%

Μαργαρίνη και φυτικά λίπη: +11,6%

Η ανηφόρα των τιμών δεν σταματά στο κρέας. Τα νωπά προϊόντα συνεχίζουν να «καίνε» τις τσέπες των καταναλωτών:

Φρούτα (γενικά): +7,5%

Λαχανικά (γενικά): +7,1%

Πουλερικά: +4,0%

Γαλακτοκομικά και αυγά: +3,5%

Η κατάσταση με τα καύσιμα προκαλεί ίλιγγο, πλήττοντας άμεσα τις μετακινήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ ταυτόχρονα εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το πόσο δύσκολος θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας. Οι αυξήσεις του Μαΐου είναι χαρακτηριστικές:

Άλλα καύσιμα: +42,4%

Πετρέλαιο κίνησης: +32,4%

Βενζίνη (καύσιμα αυτοκινήτου): +17,1%

Δυσοίωνη η σύγκριση με την Ευρώπη

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν τον γενικό πληθωρισμό του Μαΐου να διαμορφώνεται στο 5,2%, με τον πληθωρισμό των τροφίμων να αγγίζει το 3,5%. Ωστόσο, το κοινωνικό αποτύπωμα αυτής της κρίσης αποτυπώνεται σε ένα εξαιρετικά σκληρό στατιστικό εύρημα: το 68% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό αυτό προκαλεί θλίψη αν συγκριθεί με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όπου μόλις το 19% των πολιτών της ΕΕ αντιμετωπίζει αντίστοιχες δυσκολίες.