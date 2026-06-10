Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου και του προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, με αφορμή τις νέες πληροφορίες για την προέλευση της έντονης οσμής αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής πριν από περίπου 20 ημέρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ευθύμης Λέκκας αποκάλυψε ότι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι επιστήμονες αφορά κάποια ανθρωπογενή παρέμβαση. Όπως είπε, πιθανή αιτία θεωρείται διαρροή αερίων από διερχόμενο πλοίο, ενώ τόνισε πως τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας έχουν αποκλείσει τα υπόλοιπα σενάρια που είχαν τεθεί στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, αποκλείστηκαν σταδιακά τόσο το ενδεχόμενο εκπομπής αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα όσο και η πιθανότητα διαρροής από το δίκτυο φυσικού αερίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις για διαρροή από χερσαίες εγκαταστάσεις, καθώς το φαινόμενο καταγράφηκε κυρίως κατά μήκος του παραλιακού μετώπου.

Απάντηση Παπαδόπουλου: «Θρυμματίστηκε κάθε έννοια επιστημοσύνης»

Όσα δήλωσε ο Ευθύμης Λέκκας εξαγρίωσαν τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος μέσω ανάρτησής του αμφισβήτησε ξεκάθαρα τόσο την αρμοδιότητα όσο και την επιστημονική τεκμηρίωση των συγκεκριμένων τοποθετήσεων.

«Εκπληκτικό! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, μέχρι και σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του φαινομένου, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους πολλών περιοχών της Αττικής.