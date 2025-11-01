ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου» πανηγύρισαν με τον Γιαννάκη

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Αλεξάνδρειο» αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και την επεισοδιακή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 78-73.

Αμέσως μετά το τέλος οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της ομάδας έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Γιαννάκη. Όπως είχε γινεί γνωστό από νωρίς το πρωί, η ΚΑΕ Άρης είχε προσκαλέσει στο «Παλαί ντε Σπορ» τον Γιαννάκη και τους γονείς του Άλκη Καμπανού να παρακολουθήσουν μαζί το ντέρμπι.

