Μενού

ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου» πανηγύρισαν με τον Γιαννάκη

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν τη νίκη στο «Αλεξάνδρειο» μαζί με τον Γιαννάκη.

Reader symbol
Newsroom
Οι πανηγυρισμοί του ΠΑΟΚ με τον Γιαννάκη
Οι πανηγυρισμοί του ΠΑΟΚ με τον Γιαννάκη | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Αλεξάνδρειο» αμέσως μετά το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και την επεισοδιακή νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 78-73.

Αμέσως μετά το τέλος οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της ομάδας έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί με τον Γιαννάκη. Όπως είχε γινεί γνωστό από νωρίς το πρωί, η ΚΑΕ Άρης είχε προσκαλέσει στο «Παλαί ντε Σπορ» τον Γιαννάκη και τους γονείς του Άλκη Καμπανού να παρακολουθήσουν μαζί το ντέρμπι.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ