ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0: Πανηγυρική πρόκριση του Δικέφαλου στον τελικό με κυρίαρχους Γιακουμάκη και Χατσίδη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού και προκρίνεται στον τελικό του Κυπέλλου όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ.

Τα γκολ του Γιακουμάκη στο 71' και του Χατσίδη στο 88' ήταν αυτά που έφεραν τη νίκη και στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ όταν φτάνει στους «4», συνήθως δεν σταματά! «Σήκωσε το», ζήτησε η Τούμπα μετά τη δικαιότατη πρόκριση του «Δικεφάλου», για 24η φορά στην ιστορία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με Μεϊτέ στον άξονα και Μύθου στην κορυφή

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον αποψινό ημιτελικό με προβάδισμα (1-0) από τον πρώτο ματς στη Λεωφόρο. Δεν χρειάζεται ανατροπή· χρειάζεται διαχείριση πρώτα απ’ όλα του υπέρ του σκορ. Και το κυριότερο: έξυπνη τακτική προσέγγιση.

Εκτός όλων των άλλων οι «ασπρόμαυροι» στον δρόμο προς τον 24ο τελικό της ιστορίας τους καλούνται να επιβάλουν ρυθμό χωρίς να χάσουν τη συγκέντρωσή τους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Εκτός παραμένουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, δύο παίκτες που δίνουν δημιουργία και ένταση στο επιθετικό τρίτο, ενώ ο παράγοντας κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ενδεχομένως, να έπαιξε ρόλο στις τελικές αποφάσεις.

Η παρουσία του Σουαλιό Μεϊτέ στην τελευταία προπόνηση επιβεβαίωσε την επιστροφή του Γάλλου χαφ στον άξονα, προσφέροντας ισορροπία και έλεγχο στη μεσαία γραμμή σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Με Μπακασέτα αντί Σιώπη ο ΠΑΟ

Δύο αλλαγές είχε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, σε σχέση με το πρόσφατο νικηφόρο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Μπακασέτα σε ρόλο οκταριού, αντί του Σιώπη, ενώ ο Τουμπά ήταν ο αριστερός στόπερ στην τριάδα, στη θέση του Γεντβάι.

Στο τέρμα ήταν ο Λαφόν, τριάδα στην άμυνα με τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, αριστερός μπακ-χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός μπακ-χαφ ο Καλάμπρια και στα χαφ οι Κοντούρης, Μπακασέτας. Ταμπόρδα, Αντίνο, ενώ ο Τεττέη ήταν στην επίθεση.

Καλύτερος ο ΠΑΟΚ, άγγιξε δύο φορές το γκολ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι σαν να μην υπήρχε το 1-0 της Λεωφόρου. Με ένταση, καθαρές αποστάσεις και διάθεση να επιβάλει ρυθμό από το πρώτο λεπτό. Κι όμως, νωρίς νωρίς έπαιξε με τη φωτιά. Στο 4’, ο Οζντόεφ γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα προς τα πίσω, ο Ταμπόρδα πρόλαβε τη φάση, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε πλάγιο. Ήταν μια υπενθύμιση ότι τέτοια ματς δεν συγχωρούν.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε διάθεση για ψηλό πρέσινγκ στα πρώτα λεπτά, όμως η ένταση ήταν ζήτημα αν κράτησε περίπου ένα δεκάλεπτο. Από εκεί και μετά ο «Δικέφαλος» πήρε τον έλεγχο. Ο Μεϊτέ στο 7’ και 8’ με δύο μονοκόμματα σουτ, πίεση στα άκρα της «πράσινης» άμυνας και κυρίως στόχευση στην πλευρά του Καλάμπρια. Αυτό ήταν ένα σχέδιο.

Επίσης, το κέντρο του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Ο Μεϊτέ, κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στο μεσαίο τρίτο, έμοιαζε μόνος του. Οργάνωνε χωρίς πίεση, άλλαζε πλευρά, έδινε ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ είχε καθαρές ιδέες και ένταση στην επανάκτηση αν και μετά το 25’, το παιχνίδι ισορρόπησε.

Η είσοδος του Γιακουμάκη άλλαξε τις ισορροπίες

Στο 38’ προέκυψαν νέα δεδομένα στο ματς: ο Πέλκας δεν άντεξε, στο τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι ως βασικός, και αποχώρησε. Ο Χατσίδης πήρε τη θέση του, ενώ λίγο αργότερα μπήκε και ο Γιακουμάκης. Η παρουσία του τελευταίου φάνηκε άμεσα. Στο 42’, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, πήρε κεφαλιά και άγγιξε το 1-0, όμως ο Λαφόν αντέδρασε εντυπωσιακά. Ο Γιακουμάκης έδωσε βάθος και σημείο αναφοράς στην περιοχή, κάτι που έλειπε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου έδειξαν ξεκάθαρη πρόθεση. Δεν σκεφτόταν τη διαχείριση του 1-0 της Λεωφόρου, σκεφτόταν το γκολ. Αν ήθελε να «κλειδώσει» το μηδέν, θα ενίσχυε τον άξονα. Αντίθετα, πρόσθεσε επιθετικό βάρος.

Ο Παναθηναϊκός, με τη στάση του στο χορτάρι, είχε κάνει τη ζωή του ΠΑΟΚ πιο εύκολη απ’ όσο θα περίμενε κανείς σε τέτοιο παιχνίδι. Δεν απείλησε ουσιαστικά, δεν βρήκε ρυθμό, δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τα λάθη. Ο Μπακασέτας δεν είχε μπει στο ματς. Το ίδιο και οι ακραίοι του. Μόνο ο Ταμπόρδα κάτι προσπαθούσε να κάνει στο χορτάρι. Ίσως, να ήταν ένα σχέδιο από τον Μπενίτεθ. Να μείνει το 0-0 και βλέπουμε στο δεύτερο μέρος. Το σίγουρο είναι πως ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στα πρώτα 45λεπτα. Του έλειψε μόνο το γκολ.

Ο ΠΑΟΚ κρατούσε εύκολα το μηδέν

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος με μια περίεργη διαχείριση. Για λίγα λεπτά έμοιαζε σαν να έχει ξεχάσει ότι έχει το 1-0 της Λεωφόρου. Ως εκεί. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθαρές ιδέες, αλλά έμενε «ζωντανός» και όσο περνούσε η ώρα άρχισε να το πιστεύει. Το παιχνίδι μπήκε σε τεντωμένο σχοινί.

Στο 64’ ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, ρίχνοντας Σάντσες, Ζαρουρί και Σφιντέρσκι αντί των Μπακασέτα, Κυριακόπουλου και Τεττέη, επιχειρώντας να δώσει επιθετικότητα. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, είχε ήδη φθαρεί από τις δύο αλλαγές του πρώτου μέρους και έδειχνε να χρειάζεται φρεσκάρισμα, όμως ο Ραζβάν Λουτσέσκου καθυστέρησε να ανοίξει ξανά τον πάγκο.

Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αποφασίσει: διαχείριση του μηδενός που έδινε πρόκριση ή αναζήτηση του γκολ που θα «κλείδωνε» τη βραδιά; Μέχρι τότε είχε τις στιγμές του, αλλά όχι την τελική πράξη.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ με τον… killer του

Και την τελική πράξη την έδωσε ο άνθρωπος που ξέρει να ζει σε αυτές τις ζώνες. Ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Στο 71’, σε μια φάση που ξεκινά από σωστή ανάπτυξη και καθαρό άνοιγμα του Μιχαηλίδη, με τον Κένι να ανεβάζει και τον Τάισον να μπαίνει στην εξίσωση, η μπάλα φτάνει στον Χατσίδη. Υπέροχη ασίστ. Οι στόπερ του Παναθηναϊκού κοιμήθηκαν. Ο Γιακουμάκης έμεινε μόνος. Μπερδεύτηκε για ένα κλάσμα δευτερολέπτου, αλλά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Δίκαιο. Λογικό. Αναμενόμενο βάσει εικόνας.

Η στιγμή του Χατσίδη

Όταν δεν απειλείς, όταν παίζεις παθητικά, όταν δεν παίρνεις ρίσκο, η καλύτερη ομάδα θα βρει τρόπο. Και ο ΠΑΟΚ τον βρήκε με τον «killer» του, που έφτασε τα 15 γκολ φέτος με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Στο 87ο λεπτό ήρθε η στιγμή του Δημήτρη Χατσίδη. Από το λάθος του Ζαρουρί στην πάσα του Λαφόν, ο ΠΑΟΚ έφτασε με τον μικρό στο 2-0 και από εκεί και μετά η Τούμπα γιόρτασε την πρόκριση στον τελικό αποθεώνοντας τους παίκτες και τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

MVP: Ο Δημήτρης Χατσίδης ήρθε από τον πάγκο και με γκολ + ασίστ έκανε τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ στον αποψινό τελικό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Παιχνιδάρα από τους γνωστούς και «σεσημασμένους» Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Κένι, Κεντζιόρα Γιακουμάκη.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Τι να πεις για τον Μπακασέτα μετά από την σημερινή εμφάνισή του; Ο Κυριακόπουλος το ίδιο κακός.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο_ ΟΖντόεφ πήγε να παίξει με τη φωτιά νωρίς στο ματς, αλλά δεν το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ,

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Βασίλης Φωτιάς έδωσε ρεσιτάλ διαιτησίας.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά το μεγαλύτερο μέρος της σειράς. Δεν παρασύρθηκε, δεν έπαιξε φοβικά, δεν έδωσε δικαιώματα. Είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε το περίπλοκο διάστημα του δεύτερου και τελικά καθάρισε με ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στη διάθεση, χωρίς ουσία. Δεν απείλησε ουσιαστικά, δεν έβγαλε επιθετικότητα όταν έπρεπε, δεν βρήκε ηγέτη στο γήπεδο.

ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (78’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (39’ Χατσίδης), Τάισον (81’ Ζαφείρης), Μύθου (39’ Γιακουμάκης).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (77’ Γιάγκουσιτς), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (64’ Ζαρουρί), Κοντούρης (81’ Κάτρης), Μπακασέτας (63’ Σάντσες), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (64’ Σφιντέρσκι).