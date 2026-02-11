Μενού

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού σήμερα (11/02) στη ρεβάνς της ημιτελικής φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από ματς Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό απόψε (11/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1.

Στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ με πέναλτι του Γιακουμάκη και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη μεριά, το «τριφύλλι» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκης» και με ανεβασμένη ψυχολογία θα παλέψει στην Θεσσαλονίκη για την ανατροπή.

