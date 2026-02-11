ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό απόψε (11/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1.

Στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ με πέναλτι του Γιακουμάκη και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη μεριά, το «τριφύλλι» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκης» και με ανεβασμένη ψυχολογία θα παλέψει στην Θεσσαλονίκη για την ανατροπή.