ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό απόψε (11/02) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 1.
Στον πρώτο αγώνα στη Λεωφόρο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε γκολ με πέναλτι του Γιακουμάκη και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό.
Από την άλλη μεριά, το «τριφύλλι» προέρχεται από το μεγάλο διπλό στο «Καραϊσκάκης» και με ανεβασμένη ψυχολογία θα παλέψει στην Θεσσαλονίκη για την ανατροπή.
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
- Ελευσίνα: «Η κόρη έκλαιγε και προσπαθούσε να την βοηθήσει» – Η μαρτυρία που φωτίζει το τραγικό δυστύχημα
- Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»
- Deal: Άνοιξε το κουτί και το έριξε στον χορό - Ποσό «όνειρο» για την παίκτρια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.