ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Τούμπα ανοίγει η αυλαία των πλέι οφ για τον τίτλο, στη Super League, εκεί που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να έχουν απόσταση 8 βαθμών. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός κάνει σέντρα στις 19:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Για πέμπτη φορά θα συναντηθούν οι δύο ομάδες τη φετινή σεζόν, αφού υπάρχουν οι δύο αναμετρήσεις για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση με δύο νίκες.

Για το πρωτάθλημα υπήρξε μια νίκη για κάθε ομάδα στην έδρα της, ενώ συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει τρεις διαδοχικές, αφού η φετινή σειρά των αναμετρήσεων τους ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου 2025 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου ο Δικέφαλος επικράτησε με 2-1. Ακολούθησε η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα στην Τούμπα, με νίκη 2-0 και έπειτα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος με 1-0 στην Αθήνα και 2-0 στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ έχει υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό 13 φορές σε αναμετρήσεις τους για τα Playoffs και ο απολογισμός είναι έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και τέσσερις νίκες των Πρασίνων, ενώ ο συντελεστής των γκολ είναι στο 16-11. Συνολικά και στις δύο έδρες για τα Playoffs έχουν 26 αναμετρήσεις με οκτώ νίκες του ΠΑΟΚ, επτά ισοπαλίες και έντεκα νίκες του Παναθηναϊκού.

Η βαθμολογία στα Playoffs (1-4)

1. ΑΕΚ 60

2. Ολυμπιακός 58

3. ΠΑΟΚ 57

4. Παναθηναϊκός 49