ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Σε μία φορτισμένη βραδιά ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, λίγες ημέρες μετά από την τραγωδία με τον θάνατο 7 οπαδών του σε τροχαίο δυστύχημα. Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός κάνει σέντρα στις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.

Αυτή είναι η 27η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στην έδρα του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να μετρά 21 νίκες και την ομάδα των Σερρών να έχει αποσπάσει πέντε ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έχει πέντε νίκες στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις με τα Λιοντάρια, εντός και εκτός έδρας, δηλαδή μετά την επιστροφή τους στην πρώτη κατηγορία τη σεζόν 2023-24.

Η τελευταία μεταξύ τους ισοπαλία ήταν στις 5 Ιανουαρίου 2011 στις Σέρρες, ενώ η τελευταία φορά που ο Πανσερραϊκός δεν ηττήθηκε στην Τούμπα ήταν στις 23 Φεβρουαρίου 1986, όταν οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0.

Το πιο συχνό σκορ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις είναι το 3-0, με πέντε εμφανίσεις, ενώ ακολουθούν το 2-1 και το 2-0 με τρεις επαναλήψεις το καθένα. Από τις πέντε ισοπαλίες, οι δύο είναι με σκορ 1-1, ενώ μόνο σε ένα από τα συνολικά 24 παιχνίδια τους δεν έχει σημειωθεί τέρμα. Αυτό συνέβη στο μεταξύ τους 0-0 στις 23 Φεβρουαρίου 1986.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2

Βόλος - ΑΕΛ 0-2

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρ. 16:00

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00

Η βαθμολογία της Super League

Ομάδα Αγ. Βαθμ. 1. ΑΕΚ 18 44 2. Ολυμπιακός 17 42 3. ΠΑΟΚ 17 41 4. Λεβαδειακός 18 35 5. Παναθηναϊκός 17 26 6. Άρης 19 25 7. Βόλος 19 25 8. ΟΦΗ 18 21 9. Κηφισιά 17 19 10. ΑΕΛ 19 19 11. Ατρόμητος 19 17 12. Παναιτωλικός 19 15 13. Αστέρας Τρ. 17 13 14. Πανσερραϊκός 18 8