ΠΑΟΚ - Περιστέρι LIVE από την Πυλαία για τα πλέι οφ στο μπάσκετ

Πρεμιέρα σήμερα στα πλέι οφ της Stoiximan GBL με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Πυλαία εκεί που ο 3ος της κανονικής περιόδου ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί το Περιστέρι που τερμάτισε 6ο. ΠΑΟΚ - Περιστέρι LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την κανονική περίοδο με έξι διαδοχικές νίκες μέσα από τις οποίες προσπέρασε την ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική και κατέκτησε την 3η θέση. Παράλληλα προσπέρασε το σερί των πέντε νικών που είχε κάνει στις αρχές της σεζόν και έπειτα από την ήττα της πρεμιέρας από τον Παναθηναϊκό. Οι έξι διαδοχικές νίκες Πρωταθλήματος αποτελούν για τον Δικέφαλο ρεκόρ 8ετίας αφού για να βρούμε ανάλογο ή μεγαλύτερο σερί θα πρέπει να γυρίσουμε την περίοδο 2017-18 όταν είχε κάνει ένα σερί από τη 17η μέχρι την 23η αγωνιστική.

Το Περιστέρι έκλεισε την πρώτη φάση με τη νίκη επί του Άρη που δεν ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την 5η θέση. Ήταν όμως η 8η στα τελευταία εννιά και η 9η νίκη του στα τελευταία 11 παιχνίδια του. Από τις 24 Ιανουαρίου και τη 16η αγωνιστική ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό (31/1) και τη Μύκονο εκτός έδρας (18/4). Είχε ρεκόρ 5-7 στον πρώτο και 9-3 στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου.