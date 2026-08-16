Μενού

ΠΑΟΚ: Πέταξε για Γερμανία ο Κωνσταντέλιας – Το ασφυκτικό πρέσινγκ της Ντόρτμουντ και το deal

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για το Ντόρτμουντ για να τελειώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα.

Reader symbol
Newsroom
Κωνσταντέλιας - ΠΑΟΚ
Ο Κωνσταντέλιας σκοράρει για τον ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 8:00 το πρωί, όμως, λόγω των διαπραγματεύσεων σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 9:00 με προορισμό το Ντόρτμουντ.

Εκεί, ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ