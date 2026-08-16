ΠΑΟΚ: Πέταξε για Γερμανία ο Κωνσταντέλιας – Το ασφυκτικό πρέσινγκ της Ντόρτμουντ και το deal

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο αεροπλάνο στις 8:00 το πρωί, όμως, λόγω των διαπραγματεύσεων σε μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, η πτήση αναχώρησε λίγο μετά τις 9:00 με προορισμό το Ντόρτμουντ.
Εκεί, ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός πρόκειται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο πολυετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
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