ΠΑΟΚ: Ποιοι δύο παίκτες απασχολούν την ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί το deal

Ο ΠΑΟΚ έχει δύο δυνατούς μεταγραφικούς στόχους για να ενισχυθεί εφόσον ολοκληρωθεί το deal με τον Τέλη Μυστακίδη.

ΠΑΟΚ Γκουντάιτις
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις
Μπορεί τις τελευταίες ώρες να έχουν προκύψει κάποια κολλήματα σχετικά με την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την αρχή της εποχής Τέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ του Δικεφάλου, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ήδη έχουν γίνει προχωρημένες επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα ολοκληρωθεί το deal.

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ της Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις και με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, που αγωνίζεται στη Ρίτας.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

