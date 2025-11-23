ΠΑΟΚ: Ποιοι δύο παίκτες απασχολούν την ομάδα εφόσον ολοκληρωθεί το deal

Μπορεί τις τελευταίες ώρες να έχουν προκύψει κάποια κολλήματα σχετικά με την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την αρχή της εποχής Τέλη Μυστακίδη στο μπάσκετ του Δικεφάλου, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ήδη έχουν γίνει προχωρημένες επαφές με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα ολοκληρωθεί το deal.
Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αμερικανό φόργουορντ της Σιαουλιάι, Καμ Ρέντις και με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, που αγωνίζεται στη Ρίτας.
