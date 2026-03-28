ΠΑΟΚ - Προμηθέας LIVE από την Πυλαία για το πρωτάθλημα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Προμηθέα στη Θεσσαλονίκη για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κολοσσός - Άρης LIVE στος 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε τέλος στο σερί των τριών ηττών του με την επικράτηση του επί της Μυκόνου σε εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής και ανέβηκε στις 14 νίκες, πάνω από τον Άρη και το Περιστέρι. Το έκανε με τη δεύτερη «100άρα» του στη σεζόν καθώς τριψήφια επίδοση είχε σημειώσει και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο (106).

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν κατάφερε να βρει το τρίτο του σερί νικών στη φετινή Stoiximan GBL και το πρώτο του εντός του 2026 καθώς μετά τη νίκη του στη Μύκονο, ηττήθηκε το περασμένο Σάββατο από τον Κολοσσό στην Πάτρα. Έτσι έχασε τα 8/9 τελευταία παιχνίδια του. Μακριά από το «Δ.Τόφαλος» έχει πάντως καλύτερο απολογισμό (4-6) από εκείνον που έχει σε αυτό (3-7).

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 16:00

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 16:00

ΑΕΚ - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-5

4. ΠΑΟΚ 12-7

5. Άρης 11-7

6. Περιστέρι 11-9

7. Ηρακλής 8-12

8. Μύκονος 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-13

10. Προμηθέας 7-13

11. Πανιώνιος 5-15

12. Καρδίτσα 5-15

-----------------------

13. Μαρούσι 4-17