ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Ριέκα (28/08), στη ρεβάνς για τα play off του Εuropa League με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open tv.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στην Κροατία με τη βοήθεια του κόσμου του στο γήπεδο της Τούμπας, ώστε να προκριθεί στην League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς όλοι οι παίκτες έχουν τεθεί στη διάθεσή του.