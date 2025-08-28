ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τη Ριέκα (28/08), στη ρεβάνς για τα play off του Εuropa League με σέντρα στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Open tv.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 στην Κροατία με τη βοήθεια του κόσμου του στο γήπεδο της Τούμπας, ώστε να προκριθεί στην League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς όλοι οι παίκτες έχουν τεθεί στη διάθεσή του.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.