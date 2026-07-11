ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Ήττα στο φινάλε και ανησυχία για τον Ελουστόντο

Με ήττα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ τα φιλικά προετοιμασίας του στην Ολλανδία, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Τβέντε, δεχόμενος το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από αμυντική αδράνεια σε στατική φάση.

Ωστόσο, μεγαλύτερο προβληματισμό από το αποτέλεσμα προκαλεί ο τραυματισμός του Αρίτζ Ελουστόντο. Ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αισθανόμενος ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει τις εξετάσεις του, μόλις δώδεκα ημέρες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε νωρίς, όμως η Τβέντε ανέτρεψε το σκορ. Ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση στο 87ο λεπτό, όταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ισοφάρισε σε 2-2, αξιοποιώντας την ασίστ του Κένι. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να διατηρήσει το αποτέλεσμα, με τους Ολλανδούς να πετυχαίνουν το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς πριν από τη σέντρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, αθλήτριας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου αγωνίστηκαν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια.

Το παιχνίδι διεξήχθη υπό υψηλές για τα ολλανδικά δεδομένα θερμοκρασίες, που άγγιξαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, επηρεάζοντας τον ρυθμό της αναμέτρησης όσο περνούσε η ώρα.