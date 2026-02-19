ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Ο Γερεμέγεφ κράτησε αναμμένη τη «φλόγα» της ρεβάνς

Στη «μάχη» της Τούμπας το τελικό 1-2 αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά ταυτόχρονα υποχρεώνει τον ΠΑΟΚ να ψάξει μια μεγάλη υπέρβαση στη ρεβάνς της Ισπανίας.

Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου αποτελεί σημείο αναφοράς, όμως η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει πως σε αυτό το επίπεδο τα λάθη του πρώτου 45λέπτου δύσκολα συγχωρούνται.

Ο Δικέφαλος ταξιδεύει πλέον στο Βίγκο γνωρίζοντας πως θα χρειαστεί μια σχεδόν τέλεια βραδιά για να ανατρέψει την κατάσταση και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι, γράφει το gazzetta.

ΠΑΟΚ - Θέλτα: Έτσι έπαιξαν

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Θέλτα για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League με έξι αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε για πρώτη φορά στην κορυφή σε ευρωπαϊκό ματς τον Γερεμέγεφ, αφού μπήκε στη λίστα. Αντίθετα, δεξί μπακ παρέμεινε ο Κένι, ενώ βασικοί ήταν και πάλι οι Ζίβκοβιτς, Τάισον.

Τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα σε σχέση με την περασμένη Κυριακή, πλην του Σουηδού φορ ήταν οι Τσιφτσής, Τέιλορ, Λόβρεν, Βολιάκο και Καμαρά.

Στο τέρμα, λοιπόν, ήταν ο Τσιφτσής, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Τέιλορ και στόπερ οι Λόβρεν, Βολιάκο. Στα χαφ οι Καμαρά, Οζντόεφ, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Ζαφείρης θα παίξει πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλντεθ, παρέταξε την ομάδα του με 4-3-3. Στο τέρμα ο Ράντου, δεξί μπακ ο Ροντρίγκεθ, αριστερά ο Καρέιρα και στόπερ οι Αλόνσο, Στάρφελτ. Στα χαφ είναι οι Μορίμπα, Μινγκέθα, Ρομάν, στα άκρα της επίθεσης οι Ιάγο Άσπας, Σβέντμπεργκ και στην κορυφή ο Μπόρχα Ιγκλέσιας.

Υπό το βλέμμα του προέδρου της UEFA, Αλεξάνταρ Τσέφεριν, και του γενικού γραμματέα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Θόδωρου Θεοδωρίδη, το πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα ανήκε ολοκληρωτικά στη Θέλτα, η οποία εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά και τις πολλές απουσίες του ΠΑΟΚ για να πάρει ισχυρό προβάδισμα.

Οι Ισπανοί χρειάστηκαν περίπου δώδεκα λεπτά για να πατήσουν για πρώτη φορά επικίνδυνα στην περιοχή των «ασπρόμαυρων», όμως όταν το έκαναν, το έκαναν με τον πιο απειλητικό τρόπο. Από κάθετη πάσα του Ιάγο Άσπας, ο Σβέντμπεργκ βρέθηκε σε θέση βολής, σούταρε, πήρε το ριμπάουντ και επιχείρησε δεύτερη προσπάθεια από τη μικρή περιοχή, με τον Αντώνη Τσιφτσή να πραγματοποιεί εντυπωσιακή, ενστικτώδη επέμβαση κρατώντας προσωρινά το μηδέν.

Η πίεση της Θέλτα συνεχίστηκε και δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Μινγκέθα βρήκε χώρο από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε ψηλά άουτ, προειδοποιώντας ξανά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Πάολο Καστορίνα, που καθοδηγούσε τον ΠΑΟΚ λόγω της τιμωρίας του Ράζβαν Λουτσέσκου, ζούσε έντονα κάθε φάση από τον πάγκο, όμως η εικόνα στο γήπεδο δεν άλλαζε.

Στο 34’, η ανωτερότητα της Θέλτα μετουσιώθηκε σε γκολ. Λάθος πάσα του Λόβρεν, που ήταν στη φάση σε ρόλο αριστερού μπακ, άφησε τεράστιο κενό στο κέντρο της άμυνας, οι Ισπανοί βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση και ο Ιάγο Άσπας, σε τετ α τετ, νίκησε τον Τσιφτσή για το 0-1.

Πριν προλάβει να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ήρθε και δεύτερο «χτύπημα». Στο 43’, ο Άσπας έγινε δημιουργός, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Σβέντμπεργκ με προβολή διαμόρφωσε το 0-2, σε μια φάση που βρήκε ξανά ανοργάνωτη την αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε ανήμπορος να απειλήσει ουσιαστικά, με τις απουσίες των Μεϊτέ και Μιχαηλίδη να είναι εμφανείς τόσο στην αμυντική συνοχή όσο και στη διαχείριση του ρυθμού απέναντι σε μια καλά οργανωμένη Θέλτα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τη Θέλτα να διαχειρίζεται το προβάδισμά της και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει αντίδραση μέσα από επιμέρους εκλάμψεις στο παιχνίδι του.

Ο Κλαούντιο Χιράλντεθ επιχείρησε νωρίς να «φρεσκάρει» την ομάδα του, πραγματοποιώντας τέσσερις αλλαγές πριν τη συμπλήρωση του 70ού λεπτού, επιδιώκοντας να κρατήσει τον έλεγχο και να περιορίσει την πίεση των γηπεδούχων. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η απάντηση ήρθε με τις εισόδους των Μπάμπα, Μιχαηλίδη και Χατσίδη, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ένταση και να βελτιωθεί η κυκλοφορία της μπάλας.

Η Θέλτα έδειξε να «καθαρίζει» το παιχνίδι όταν ο Γιούτγκλα βρήκε δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ, κρατώντας τον ΠΑΟΚ μέσα στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Οι «ασπρόμαυροι» άρχισαν να ανεβάζουν μέτρα και στο 62’ έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν μετά από σέντρα του Τέιλορ από τα αριστερά, ο Γερεμέγεφ πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, όμως ο Ράντου αντέδρασε σωστά και κράτησε το 0-2.

Η πίεση του ΠΑΟΚ απέδωσε τελικά καρπούς στο 77’. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε χώρο και πέρασε την κατάλληλη στιγμή την πάσα στον Γερεμέγεφ, με τον Σουηδό επιθετικό να εκτελεί πάνω στην κίνηση και να μειώνει σε 1-2, βάζοντας ξανά την Τούμπα στο παιχνίδι.

Το γκολ έδωσε ελπίδα στους γηπεδούχους και άλλαξε προσωρινά τη δυναμική της αναμέτρησης, όμως ο χρόνος που είχε χαθεί στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε καθοριστικός, με τον ΠΑΟΚ να κυνηγά μέχρι το τέλος χωρίς να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση