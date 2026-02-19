ΠΑΟΚ - Θέλτα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Θέλτα απόψε (19/02) για τα play off του Europa League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τo Cosmote Sport 3.
Για το σπουδαίο ματς της νοκ άουτ φάσης του Europa League, γεμάτο είναι το απουσιολόγιο του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Εκτός μάχης θα είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπόντοφ, οΠέλκας, ο Λούκα Ιβανούσετς ενώ τιμωρημένος είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης λόγω καρτών.
Απουσίες έχει και η ομάδα της Γαλικίας καθώς θα απουσιάσουν οι Ούγκο Σοτέλο και Άλβαρο Νούνιες, ενώ εκτός λίστας είναι οι Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού.
