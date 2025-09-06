ΠΑΟΚ, Τούμπα: Η αγορά της έκτασης, οι εθελοντές οπαδοί και τα ρεκόρ

Η Τούμπα είναι ένα μυθικό γήπεδα. Στα τσιμέντα της έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές οπαδών του ΠΑΟΚ. Ενα σπίτι, όπου έζησε μεγάλες στιγμές με το καμάρι του τον Δικέφαλο, αλλά κι αρκετές πίκρες. Το εμβληματικό στάδιο έκλεισε τα 66 χρόνια ζωής και ο Ιβάν Σαββίδης σχεδιάζει εδώ και καιρό το νέο γήπεδο.

Αυτό ονειρεύονται και οι οπαδοί της ομάδας. Παλιοί οπαδοί του ΠΑΟΚ πότισαν με τον ιδρώτα τους το γήπεδο, αφού εργάστηκαν εθελοντικά για την κατασκευή του. Τώρα ο σύλλογος έχει ανάγκη ένα νέο σπίτι. Ο Σαββίδης το θέλει, αλλά στην πορεία κι ενώ υπήρχε στασιμότητα προέκυψε και ο μεγαλοεπιχειρηματίας Τέλης Μυστακίδης. Όπως και να έχει, ακόμα κι όταν γίνει το νέο γήπεδο, οι αναμνήσεις του μυθικού γηπέδου δεν πρόκειται να σβήσουν.

