ΠΑΟΚ: Ζυγίζει την υπόθεση Χουγκάζ, εξετάζει Αλιμπέγκοβιτς

Το όνομα του Νίκου Χουγκάζ ακούστηκε για πρώτη φορά στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ στην πρώτη συνάντηση του Γιούρι Ζντοβτς με τα μέλη της τωρινής διοίκησης.

Σ’ εκείνη την κατ’ ιδίαν συζήτηση, ο Σλοβένος τεχνικός εκτίμησε ότι η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα κι έτσι έθεσε την περίπτωση του διεθνή φόργουορντ.

Την ίδια εποχή, ο Νικ Χουγκάζ άφηνε πίσω του ένα δύσκολο διάστημα καθώς είχε τραυματιστεί στο ξεκίνημα της σεζόν με συνέπεια την απώλεια (περίπου) των δύο πρώτων μηνών της σεζόν.

